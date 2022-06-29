Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit davasında sanıklara hapis cezası verildi

Hrant Dink Vakfına e-posta yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Hüseyin Ateş 2 yıl 6 ay, Ersin Başkan ise 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve şikayetçilerin avukatları katıldı.

Bir önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı görüşü sorulan şikayetçilerden Fethiye Çetin'in avukatı Ümre Deniz Tuna, sanıkların, örgütlerin korkutucu gücünden faydalanarak tehdit suçunu işlediklerini ifade etti.

Özellikle sanık Hüseyin Ateş'in "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız" şeklindeki sözünün Hrant Dink'in ölümüyle alakalı olduğunu dile getiren Tuna, "Bu sözler Hrant Dink'in ölümüyle özdeşleşmiştir. Ayrıca 'Bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek.' ifadesini kullanmışlardır. 'O avukattan kasıt müvekkilim Fethiye Çetin'dir. Kendisi kamu görevlisidir. Dink dosyasında da 'Bir gece ansızın geleceğiz.' diyen kişiler örgüt bağları nedeniyle cezalandırılmışlardır. Sanıkların nitelikli tehdit suçundan cezalandırılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Diğer şikayetçi avukatları da sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanıkların avukatı Orçun Kaan Keleş, müvekkillerinin herhangi bir örgütle bağlantıları olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklardan Hüseyin Ateş'i "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, sanık Ersin Başkan'ı ise aynı suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Sanıklardan Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfı'na gönderdiği 2 elektronik posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer sanık Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs 2020'de bu vakfa yönelik e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade ediliyor.

İddianamede, Hüseyin Ateş'in 3 kere olmak üzere zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan'ın ise yine zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.