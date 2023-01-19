HRANT DİNK SALDIRIYA UĞRADIĞI NOKTADA ANILDI

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, öldürüldüğü Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı. Apartmana Hrant Dink'in resminin olduğu pankart asıldı. Törende Hrant Dink'in konuşması dinletildi ve arkadaşları anma konuşması gerçekleştirdi.

Hrant Dink'in arkadaşları adına bu sene konuşmayı yönetmen Emin Alper yaptı. Alper "Bugün tam 16 sene oldu. Yine içimiz buruk yine adaletin tam anlamıyla tecelli etmediğine inanarak o katilleri yaratan karanlığın hiç dağılmadığını belki de daha da koyulaştığını bilerek yine burada onun gölgesinin ebediyen uzadığı o kaldırımda toplandık. Hrant Dink'in katledilişinin üzerinden tam 16 sene geçti. Osmanbey kaldırımında yatan dostumuzun yarasından hala kan sızıyor. İçe doğru birbirine dönmüş iki ayağını arasından akan kan kendisine bir yol arıyor. Gündelik telaşları arasında koşan bir insan kalabalığından ardından ağlayan öfkeli dostlarından, adalet arayışına duvar oluş mahkeme kapılarının altından nefret ve hınç dolu kışkırtıcılarından akşamları huzurlu şekilde evine dönenlerin arasından bir yol arıyor" diye konuştu.