Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'a yurt dışı yasağı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Mahkeme, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Samast'ın savunmasını 6 Mart'taki duruşmada alacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma gün boyu sürdü. Sabah Trabzon'dan duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak katılan tutuksuz Ogün Samast'ın iddianamenin yeni tebliğ edildiğini ve savunma için süre istediğini söyledikten sonra duruşmadan ayrılmasına izin verilmişti.

SAMAST KİMLİK SORGUSUNDA: "ÜNİVERSİTE MEZUNU, İŞSİZ"

Ogün Samast'ın kimlik sorgusunda, Trabzon'da ikamet ettiğini, üniversite mezunu olduğunu ve bir işle uğraşmadığını, evli ancak çocuğu olmadığını söylediği tutanağa geçti.

ERHAN TUNCEL MAHKEME BAŞKANINI REDDETTİ

Duruşmada Ali Fuat Yılmazer'in savunmasının ardından savunma yapan Ersin Yolcu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinde bulunmadığını belirterek, "Ne Ali Fuat Yılmazer, ne de davada ismi geçen hiçbir şahsı tanımam. Bu olayda benim suçum yoktur. Üzerime atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı, sanık Erhan Tuncel'e "Neden mahkeme başkanının reddini talep ettiğini" sordu. Söz verilen Tuncel, FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'cü ilan edildiğini belirterek "Delillerin toplanmasını istiyorum. İddianamenin kabul usulünden dolayı ve sonradan ilgisiz beyandan dolayı kamuoyu ulaşmasından dolayı böyle bir talepte bulundum" dedi. Mahkeme heyeti, Tuncel'in bu talebini reddetti.

SAVUNMASI 6 MART'TAKİ DURUŞMADA ALINACAK

"Suça sürüklenen çocuk" Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1. Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına da hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, Ersin Yolcu, Ahmet İskender ve Adem Sağlam hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar verdi. Duruşma 6 Mart'a ertelendi.