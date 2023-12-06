Üye Girişi
Haberler

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'a yurt dışı yasağı

Son Güncelleme:
Abone Ol

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Mahkeme, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Samast'ın savunmasını 6 Mart'taki duruşmada alacak.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de öldüren Ogün Samast için "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma gün boyu sürdü. Sabah Trabzon'dan duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak katılan tutuksuz Ogün Samast'ın iddianamenin yeni tebliğ edildiğini ve savunma için süre istediğini söyledikten sonra duruşmadan ayrılmasına izin verilmişti.

SAMAST KİMLİK SORGUSUNDA: "ÜNİVERSİTE MEZUNU, İŞSİZ"

Ogün Samast'ın kimlik sorgusunda, Trabzon'da ikamet ettiğini, üniversite mezunu olduğunu ve bir işle uğraşmadığını, evli ancak çocuğu olmadığını söylediği tutanağa geçti.

ERHAN TUNCEL MAHKEME BAŞKANINI REDDETTİ

Duruşmada Ali Fuat Yılmazer'in savunmasının ardından savunma yapan Ersin Yolcu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinde bulunmadığını belirterek, "Ne Ali Fuat Yılmazer, ne de davada ismi geçen hiçbir şahsı tanımam. Bu olayda benim suçum yoktur. Üzerime atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı, sanık Erhan Tuncel'e "Neden mahkeme başkanının reddini talep ettiğini" sordu. Söz verilen Tuncel, FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'cü ilan edildiğini belirterek "Delillerin toplanmasını istiyorum. İddianamenin kabul usulünden dolayı ve sonradan ilgisiz beyandan dolayı kamuoyu ulaşmasından dolayı böyle bir talepte bulundum" dedi. Mahkeme heyeti, Tuncel'in bu talebini reddetti.

SAVUNMASI 6 MART'TAKİ DURUŞMADA ALINACAK

"Suça sürüklenen çocuk" Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1. Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına da hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, Ersin Yolcu, Ahmet İskender ve Adem Sağlam hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar verdi. Duruşma 6 Mart'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ogün Samast Hrant Dink Yargı Ceza Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title