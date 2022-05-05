Hrant Dink Cinayeti Davasında 61 Sanığa Verilen Cezalar Onandı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan dönemin kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 61 sanık hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ceza kararlarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu davayla ilgili Dink ailesi ve bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada; eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 26 sanık hakkında da çeşitli oranlarında hapis cezası verilmişti. 37 sanık beraat ederken, 13 sanık hakkındaki ise firari olmaları nedeniyle dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne yapılan istinaf başvuruları inceledi ve yerel mahkemenin Dink'in öldürülmesinde ihmali olan ve aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek gibi isimlerin de olduğu 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararlarının onanmasına hükmedildi.

İSTANBUL 14. CEZA MAHKEMESİ'NİN KARARI YERİNDE BULUNDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, bu kararla İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nin, ceza kararını dayandırdığı; "FETÖ'nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığı" gerekçesinin de yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.

11 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Aralarında eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Fox TV haber müdürü Ercan Gün ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de aralarında olduğu 11 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Öte yandan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında "örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in cinayetteki rolüne" de yer verilmişti. Kararda, "cinayetin örgütün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen ve oluşturduğu örgüt yönetim piramidinin sevk ve idaresi, emir ve talimatlarıyla gerçekleştirildiğine" ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.