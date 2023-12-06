Hrant Dink Cinayeti Davası Devam Ediyor

GAYE ŞEYMA CAN

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de düzenlediği silahlı saldırıda öldüren ve yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilen Ogün Samast hakim karşısına çıktı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Samast'a, avukatının talebi üzerine savunmasını hazırlamak üzere süre verildi. Samast, 6 Mart'ta savunma yapacak.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 15 Kasım'da cezaevinden salıverilen katili Ogün Samast hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Samast hakkında açılan yeni dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Davaya bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Başka suçtan tutuklu sanıklar, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz bağlı bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanık Ersin Yolcu ve Adem Sağlam da bulundukları bölgedeki adliyelerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

OGÜN SAMAST'A SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme başkanı, Ogün Samast'ın avukatının yazılı talebinde iddianamenin yeni tebliğ edilmesi nedeniyle savunma yapamayacaklarını belirterek süre istediğini bildirdi. Bunun üzerine söz verilen Samast, iddianamenin bugün duruşmadan önce tebliğ edildiğini söyledi. Savunmasını yapmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme başkanı, "Duruşmadan ayrılabilirsin" dedi. Bunun üzerine Samast ve avukatı SEGBİS bağlantısından ayrıldı.

ALİ FUAT YILMAZER: BU CİNAYETİ PLANLAYANLAR VE HAZIRLAYANLAR BU DAVADA YOKLAR

Sanık Ali Fuat Yılmazer savunmasında, "Bizim ısrarımız üzerine İstanbul Emniyeti, Düzce, Bolu ve Ankara'ya yazılan yazı ile tetikçinin fotoğrafını paylaştı. 'Arkanız sağlam' diye bu tetikçilerin sırtını sıvazlayanlar belli. İlişkileri belli. Trabzon'da Erhan Tuncel'in Engin Dinç ile ilişkisinin bir başka yerde örneği yoktur. Neden Samsun'da yakalandı da Trabzon'a kadar izlemeye alınmadı? Bu sorular neden sorulmadı? Cinayetin gerçek suçluları tetikçilerden ibaret değil. Onları yönlendirip kullananlar var. Bu cinayeti gerçekten planlayanlar ve hazırlayanlar var ki onlar bu davada yoklar" dedi.

ERHAN TUNCEL MAHKEME BAŞKANININ TARAFSIZ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Tutuklu sanık Erhan Tuncel ise mahkeme başkanının taleplerini sorması üzerine, "Ogün'ün beyanıyla açık şekilde kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Ogün Samast'ın beyanının hükmü yok. Millet benim yaptıklarım sayesinde beraat etti ben başkalarının yaptığı şeylerden ceza aldım" dedi. Mahkeme Başkanının tarafsız olmadığını öne süren Tuncel, "Kamuoyu oluşturuldu, ben FETÖ'cü ilan edildim. İddianamenin kabulünden ve kamuoyu oluştuğu için tarafsız olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

BİR SONRAKİ CELSE SAMAST'IN SAVUNMASI ALINACAK

Mahkeme heyeti, Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Duruşma, Samast'ın savunması alınmak üzere 6 Mart 2024'e ertelendi.