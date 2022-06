HotelRunner ve Wix iş birliğine imza attı! - Haberler

Turizm sektörüne özel olarak geliştirdiği teknolojisi ile tüm dünyada konaklama tesisleri ve acentelerin dijital dönüşümüne öncülük eden, uçtan uca satış, operasyon ve kanal yönetim platformu ve B2B ağı HotelRunner, online bir varlık oluşturmak, yönetmek ve büyütmek isteyen her türden işletmeler için dünya çapında bir SaaS platformu sunan Wix.com ile küresel bir stratejik iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, Wix'in konaklama sektörüne yönelik çözüm platformu Wix Hotels yeniden geliştirilip güçlendirilerek yeni adıyla "Wix Hotels by HotelRunner" olarak kullanıma açıldı. Yeni platform, her boyuttan konaklama işletmesini dijital ortamda hayata geçirmek, yönetmek, büyütmek ve gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için gereken adımların tümüne yönelik eksiksiz profesyonel araçlar sunuyor.

HotelRunner ve Wix güçlerini birleştirdi

HotelRunner'ın uçtan uca bir çözüm sunan teknolojisiyle birleşen Wix'in kapsamlı online platformu, kullanıcılara web sitesi oluşturma ve tesislerini, misafirlerini, rezervasyonlarını ve satış kanallarını tek bir platform üzerinden yönetme imkanı sağlıyor.

Yeni platform sayesinde, oda kahvaltı, butik otel, zincir otel, günlük kiralık tesis, tatil köyü veya alternatif konaklama tesisi fark etmeksizin her tesis tipinden işletme sahipleri işlerini online ve verimli bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duydukları operasyonel araçlara sahip olacaklar.

Wix Hotels by HotelRunner'ın kullanıcılarına sunduğu avantajlar:

Gelirlerini artırmalarını sağlayacak Booking.com, Expedia, Hotelbeds ve Airbnb gibi önde gelen online satış kanalları ve seyahat acenteleri ile bağlantı

Web sitelerinden doğrudan rezervasyon ve güvenli ödemeler alma

Gelişmiş fiyatlandırma ve gelir yönetimi stratejilerini uygulama

Rezervasyonları yönetmek ve tüm envanteri senkronize tutmak için tek bir güvenilir platformda kullanıcı dostu takvimlerle fiyat ve müsaitlik yönetimi

Tüm satış kanallarında gerçek zamanlı envanter güncellemeleri

Giriş ve çıkışlar dahil ön büro operasyonları yönetimi

Politika ve vergi yönetimi, ekstralar, promosyonlar, fırsatlar ve kuponlar sunmak, misafirlerle ilişkilerini güçlendirmek ve kanal yöneticisi sayesinde satış kanallarında tesislerini pazarlamak

HotelRunner Kurucu Ortağı Ali Beklen, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "HotelRunner, daha büyük bir seyahat ekonomisi oluşturmak için on yılı aşkın süredir sektöre yenilikler sunuyor. Dünyanın önde gelen online çözüm platformu Wix'in de HotelRunner teknolojisini tercih etmesi ile birlikte hayata geçirilen Wix Hotels by HotelRunner, her iki şirketin hem seyahat hem de teknoloji konusundaki derin uzmanlıklarından yararlanarak ve seyahat sektörünün önde gelen oyuncuları tarafından dünya çapında tanınan ödüllü platformumuzu temel alarak geliştirildi."

HotelRunner Kurucu Ortağı Arden Agopyan ise stratejik iş birliğini şu şekilde yorumladı: "Gerçekleştirdiğimiz benzersiz iş birliğimiz, dijital dönüşümü hızlandırarak konaklama ve turizm sektörlerini bir sonraki seviyeye taşıyacak itici güç olacak. Yeni Wix Hotels by HotelRunner sayesinde dünyanın dört bir yanından binlerce konaklama tesisi uygun fiyatlı ve kapsamlı bir ürün setinden faydalanacak. Her geçen gün sayısı artan ekip arkadaşlarımız ve büyüyen şirketimizle konaklama sektörünün dünya çapındaki tek ve merkezi hizmet noktası olma yolunda ilerliyoruz."

Wix Mobil, App Market ve Stratejik Ürünler Kıdemli Başkan Yardımcısı Ronny Elkayam, "İşletme sahiplerine her tür işletme için eksiksiz bir çözüm sağlamak için platformumuzu sürekli geliştiriyoruz ve otel çözümümüzü konaklama ve turizm sektörleri için yeniden piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz.

Pandemi sonrası dönemde seyahat artmaya başladığından, otel ve konaklama sektörlerinde dijitalleşme talebinde ciddi bir artış görüyoruz ve bu işletmeler için güçlü bir çözüm geliştirdiğimiz ve erişilebilir pazarı büyüttüğümüz için gurur duyuyoruz. Wix, restoranlar ve oteller dahil olmak üzere özel sektöre ait işletmeleri ve büyük franchise'ları destekleyecek uygun altyapıyı oluşturmak için büyük bir yatırım yaptı. HotelRunner ile olan bu yeni iş birliği, işletmelerin operasyonlarını verimli bir şekilde yönetmeleri ve büyütmeleri için başvuracakları çözümü yaratmada bir başka adım."

Şu an için sınırlı bir kullanıcı kitlesine açılan beta sürümü aşamasındaki Wix Hotels by HotelRunner, önce İngilizce, ardından diğer dillerde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Wix Hotels ürününün mevcut binlerce kullanıcısı Beta sürecinin tamamlanmasından sonra yeni çözüme taşınacaklar.

Shiftdelete / Güncel