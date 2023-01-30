Hosteslikten otobüs kaptanlığına

BARTIN'da yaşayan Serenay Göç (27), şehirler arası otobüslerde 9 yıl hosteslik yaptıktan sora E sınıfı ehliyet alarak direksiyonun başına geçti. 1 yıldır otobüs kaptanı olarak çalışan Göç, "Direksiyonun başına geçtiğimde derdimi, tasamı, her şeyimi unutuyorum. Emekli olana kadar bu işi yapacağım" dedi.

1 çocuk annesi Serenay Göç, 17 yaşından itibaren otobüslerde hosteslik yapmaya başladı. Göç, 9 yıl hosteslik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için direksiyonun başına geçmeye karar verdi. Birlikte çalıştığı kaptanların da desteğiyle otobüs kullanmayı öğrenen ve E sınıfı ehliyet alan Göç, geçen yıl şehirler arası yolcu taşıyan firmada otobüs kaptanı olarak çalışmaya başladı.