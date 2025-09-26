Haberler

Hoşap Kalesi'ndeki Zarar Gören Türk Bayrağı Yenilendi

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde rüzgar nedeniyle zarar gören Türk bayrağı, jandarma ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi. Ekipler bayrağı surlara yeniden astı.

Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Kalesi'ndeki Türk bayrağı, rüzgar nedeniyle zarar gördü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası gelen ihbarlar, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Gürpınar Güzelsu Karakol Komutanlığı ekipleri, zarar gören Türk bayrağının surlara asılması için bölgeye yönlendirildi. Jandarma personeli, kale surlarına halat yardımıyla çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Ekipler yeni bayrağı surlara asarken, daha önce bayrağın asılı olduğu direk, onarıldıktan sonra, bayrağın tekrar aynı yerine asılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
