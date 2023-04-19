"Hortumun Yıkım Yarattığı Bölgelerde Yeniden İnşa Yıllar Sürecek"

ABD'de Mart ayının sonunda, ülkenin orta ve güney eyaletlerini vuran şiddetli fırtınaların ardından geride büyük hasar kaldı. Hortumlardan en fazla etkilenen bölgelere yerel ve federal yardım devam ediyor. Ancak yetkililer, bazı bölgelerin yeniden inşasının yıllar sürebileceğini söylüyor