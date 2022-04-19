Hortum seralara zarar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hortum seralara zarar verdi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan hortum seralara zarar verdi.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan hortum seralara zarar verdi.

Denizyaka ve Denizkent mahallelerinde çıkan hortum, sebze ekili seralarda zarara yol açtı. Bazı seralarda sadece plastik örtüyü parçalayan hortum, bazı seralarda ise demirlerin eğilmesine ve ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz ile TARSİM sigorta yetkilileri hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

İlk incelemelerde 10 üreticinin serasında zarar oluştuğu belirlendi.

Hortum, bir vatandaşın cep telefonuyla da görüntülendi.

AA / Güncel

Manavgat, Antalya, Hortum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title