MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan hortum seralara zarar verdi.

Denizyaka ve Denizkent mahallelerinde çıkan hortum, sebze ekili seralarda zarara yol açtı. Bazı seralarda sadece plastik örtüyü parçalayan hortum, bazı seralarda ise demirlerin eğilmesine ve ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz ile TARSİM sigorta yetkilileri hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

İlk incelemelerde 10 üreticinin serasında zarar oluştuğu belirlendi.

Hortum, bir vatandaşın cep telefonuyla da görüntülendi.

AA / Güncel