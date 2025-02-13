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Horoz Dövüştüren 3 Kişiye 31 Bin Lira Ceza

Horoz Dövüştüren 3 Kişiye 31 Bin Lira Ceza
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştüren 3 kişiye toplam 31 bin 155 lira ceza kesildi. Jandarma, sosyal medyada dövüşlere dair paylaşımlar yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi ve ele geçirilen 15 horoz, ilgili tarım müdürlüğüne teslim edildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ikamet eden 3 kişinin, horoz dövüştürdükleri video ve fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştıkları tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiye, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 31 bin 155 lira ceza uygulandı.

Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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