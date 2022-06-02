Horma Kanyonu'nu tulum çalıp horon oynayarak geçtiler - Haberler

Çoğunluğu Rizelilerden oluşan Karadeniz İllerinin Kültürünü Koruma, Sosyal Yardımlaşma, Halk Oyunları Eğitim Derneği üyeleri, Kastamonu ziyareti kapsamında Horma ve Valla Kanyonu ile Ilıca Şelalesini ziyaret etti.

Kastamonu'nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek için kente gelen dernek üyeleri, Pınarbaşı ilçesindeki kanyonlar ve Ilıca Şelalesi ile Azdavay ilçesindeki cam teras ve Çatak Kanyonu'na ziyarette bulundu. Dernek üyeleri kanyon ve cam teras ziyaretlerinde tulum çalıp, horon oynadı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, hemşehrilerini Kastamonu'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek Pınarbaşı ve Azdavay ilçesine gezi düzenlediklerini söyledi.

Rizeliler için horon ve tulumun çok önemli olduğunu vurgulayan Haberal, "Çok güzel bir gezi oldu. Horma Kanyonu'nun bir ucundan diğer ucuna tulum çalıp horon oynayarak geçtik." dedi.

Horma ve Valla kanyonlarının tulum sesi ile şenlendiğini aktaran Haberal, "Bölgeyi gezmeye gelenler de bizimle birlikte çok eğlendi." diye konuştu.