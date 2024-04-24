Horgos Limanı'ndaki İthalat ve İhracat Yük Hacmi Arttı
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı'nda bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen ithalat ve ihracat yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 9,996 milyon tona ulaştı.
ÇEKİM TARİHİ: 10 Nisan 2024
Horgos Limanı'ndan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı gümrüğünden alınan verilere göre, bu yılın ilk üç ayında limandaki ithalat ve ihracat yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 9,996 milyon tona ulaştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)