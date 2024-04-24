Horgos Limanı'ndaki İthalat ve İhracat Yük Hacmi Arttı

ÇEKİM TARİHİ: 10 Nisan 2024

Horgos Limanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı gümrüğünden alınan verilere göre, bu yılın ilk üç ayında limandaki ithalat ve ihracat yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 9,996 milyon tona ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)