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Horgos Limanı'ndaki İthalat ve İhracat Yük Hacmi Arttı

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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı'nda bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen ithalat ve ihracat yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 9,996 milyon tona ulaştı.

ÇEKİM TARİHİ: 10 Nisan 2024

Horgos Limanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı gümrüğünden alınan verilere göre, bu yılın ilk üç ayında limandaki ithalat ve ihracat yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 9,996 milyon tona ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İhracat Uygur Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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