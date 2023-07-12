Erzurum'un Horasan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

- Horasan'da silahlı kavga 1'i ağır 5 yaralı

Kavgaya karıştığı belirlenen 8kişi gözaltına alındı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Horasan ilçe merkezinde aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aile bireyleri arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada taraflardan biri silah kullandı. Kavgada biri ağır 5 kişi yaralanarak kaldırıldıkları horasan Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan şahıs ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı. İlçe genelinde ve hastanede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.