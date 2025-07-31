Horasan'da Nehirde Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Ahmet Berat K. kayboldu, yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuk hayatını kaybetti.
Kırgözeler Mahallesi yakınlarında serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Ahmet Berat K. bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD'a bağlı dalgıç timi nehirde Ahmet Berat K'nin cansız bedenine ulaştı.
Ahmet Berat K'nin cenazesi ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel