Horasan'da Nehirde Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Ahmet Berat K. kayboldu, yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuk hayatını kaybetti.

Kırgözeler Mahallesi yakınlarında serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Ahmet Berat K. bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı dalgıç timi nehirde Ahmet Berat K'nin cansız bedenine ulaştı.

Ahmet Berat K'nin cenazesi ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver

Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.