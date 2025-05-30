Horasan'da Domuz Sürüsü Panik Yarattı

Horasan'da Domuz Sürüsü Panik Yarattı
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Horasan'da Domuz Sürüsü Panik Yarattı
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Erzurum'un Horasan ilçesindeki Aktaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaklaşık 40 yaban domuzu görüntülendi. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği anlarda domuzlar, tarlalar arasında mahalleye doğru ilerlerken kısa süreli panik yaşandı. Olayda herhangi bir yaralanma veya zarar yaşanmadığı belirtildi.

Horasan'da domuz sürüsü görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde domuz sürüsü görüntülendi.

Sabah saatlerinde Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde yaklaşık 40 yaban domuzu ve yavruları görüldü. Vatandaşlar, domuz sürüsünün mahalleye yaklaştığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Domuzlar tarlalar arasından mahalleye doğru ilerlerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Sürünün daha sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Olayda herhangi bir zarar ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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