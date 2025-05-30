Horasan'da Ayı Tehdidi: Arı Kovanları ve Hayvanlar Hedefte

Horasan'da Ayı Tehdidi: Arı Kovanları ve Hayvanlar Hedefte
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Erzurum'un Horasan ilçesinde geceleri kırsal mahalleye inen bir ayı, arı kovanlarına zarar vererek vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle muhtarı, ayının ahırların etrafında dolaşarak hayvanlara da yaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, bir haftadır geceleri kırsal mahalleye inerek arı kovanlarına zarar veren ayı vatandaşları tedirgin ediyor.

Aktaş Mahallesi Muhtarı Şinasi Kahrıman, ayının yaklaşık bir haftadır mahallede her gece görüldüğünü ve arı kovanlarına zarar verdiğini söyledi.

Bu durumdan dolayı üreticilerin mağduriyet yaşadığını anlatan Kahrıman, ayının ahırların etrafında gezerek hayvanlara da yaklaşmaya çalıştığını, vatandaşların geceleri daha dikkatli davrandığını ancak endişe duyduklarını belirtti.

Ayının ahırın etrafında gezmesi ve bal kovanlarına zarar vermesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Şahap Çakır - Güncel
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