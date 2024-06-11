Hopa'da Metin Lokumcu davasında savcı polislerin beraatini talep etti

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin tutuksuz yargılandığı davada mütaalasını açıklayan savcı, polislerin beraatini talep etti.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Savcı mütaalasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Hopa ilçesindeki mitingi öncesinde ve sonrasındaki olaylarda bir grubun pankart açarak kalas, demir çubuk ve tuğlalarla polis ekiplerine saldırdığını belirtti.

Emniyet yetkililerince gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulduğu, aksi takdirde zor kullanılacağı yönünde bilgi verildiği aktarılan mütaalada, "Grup içerisinde bulunan hasta, yaşlı ve çocuklar ile kalp ve astım hastalarının uzaklaşması gerektiği" şeklinde yapılan anonslara rağmen dağılmayan gruba, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Grubun taş ve sopalarla saldırılarına TOMA ve biber gazıyla müdahale edildiği, bu sırada eylemciler arasındaki Lokumcu'nun fenalaştığı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği vurgulanan mütalaada, sanıkların beraatine karar verilmesi talep edildi.

Taraf avukatları beyanlarında, mütaalaya karşı savunma yapmak üzere mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütaalasına karşı savunmada bulunmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti Parti Meclisi Üyesi Recep Demirci de takip etti.