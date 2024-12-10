Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon
İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik

Hopa'da Yeni TOBB Anaokulu İnşaatına Devam Ediliyor

Hopa'da Yeni TOBB Anaokulu İnşaatına Devam Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, yapı inşaatını yerinde inceledi ve 8 derslikli anaokulunun 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde faaliyete girmesini planladıklarını açıkladı.

Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, yapımı devam eden TOBB Anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın ile Yukarı Kuledibi Mahallesi'ndeki inşaat alanına gelen Arslantürk, okulun yapımıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Arslantürk, 8 derslikli anaokulunun yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlandığını belirterek, geleceğin teminatı çocuklara yeni ve modern okullar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçede eğitim kalitesini daha yukarıya çıkarmak için yeni okulların yapıldığını ifade eden Arslantürk, anaokulunun 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
img

Felipe Melo Türkiye'de
img

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Shakhtar Donetsk Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? HGS'yi kim hackledi ne istiyorlar? HGS hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek? Salzburg PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Salzburg PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı? Leipzig Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı? Bayer Leverkusen Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Club Brugge Sporting Lisbon CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Suriye'yi işgal edecek mi, amacı ne? Brest PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brest PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.