Hopa'da Yamaçtan Düşen Kaya Parçaları Araçlara Zarar Verdi
Artvin'in Hopa ilçesinde etkili sağanak sonrası yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araca hasar verdi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak araçları bölgeden kaldırdı.
Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araçta hasara neden oldu.
Sağanağın etkili olduğu ilçedeki Kuledibi Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.
Düşen kaya parçaları, yol kenarında park halindeki 6 araca zarar verdi.
Ekipler, güvenlik amacıyla güzergahtaki araçları kaldırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.