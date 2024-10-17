Üye Girişi
Haberler

Hopa'da Yamaçtan Düşen Kaya Parçaları Araçlara Zarar Verdi

Hopa'da Yamaçtan Düşen Kaya Parçaları Araçlara Zarar Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili sağanak sonrası yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araca hasar verdi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak araçları bölgeden kaldırdı.

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araçta hasara neden oldu.

Sağanağın etkili olduğu ilçedeki Kuledibi Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

Düşen kaya parçaları, yol kenarında park halindeki 6 araca zarar verdi.

Ekipler, güvenlik amacıyla güzergahtaki araçları kaldırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa artvin trafik Güncel Yaşam Hopa

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatmanur Elibol bulundu mu? Fatmanur Elibol öldü mü, yaşıyor mu, kaç gündür kayıp? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Perşembe hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler Malatya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Milli Beraberlik Partisi uyuşturucu olayı nedir, lideri Peyami Safa kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.