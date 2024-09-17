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Hopa'da Şiddetli Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu

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Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Borçka-Hopa karayolunda asfaltın çökmesine yol açtı. Dron ile görüntülenen olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği alternatif yoldan yönlendirdi.

Hopa'da çöken yol böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde çöken karayolu dron ile görüntülendi.

Artvin'de dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini süren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hopa ilçesinde Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkiinde debisi yüksek dere Borçka-Hopa karayolunda asfaltın altını boşaltarak çökmesine neden oldu. Trafiğe kapanan yolda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak çöken Hopa'dan Borçka istikametine giden yol trafiğe kapatıldı. Trafik aksamaması için derenin karşısındaki alternatif yoldan kontrollü olarak verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel

Borçka Artvin trafik Polis Hopa

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