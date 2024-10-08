Hopa'da Sağanak sebebiyle Taşkın ve Heyelanlar Yaşandı

Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

İlçede aralıklı etkili olan sağanak sonucu bazı iş yerlerini su bastı, farklı noktalarda heyelanlar yaşandı.

Yağışın etkisiyle ilçe merkezindeki su kanalları ve rögarların tıkanması üzerine cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Orta Hopa Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, bir apartmanın otoparkındaki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

Öte yandan Hopa-Artvin kara yolu da Sugören kavşağı mevkisinde kayan toprak kütlesi ve kaya nedeniyle kapandı.

Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

"Hayati risk yok"

Vali Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ergün, Valilik Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere, kentte 2021'de yürürlüğe giren İRAP kapsamında 108 eylem planı belirlendiğini söyledi.

Bunlardan 20'sinin heyelan, 23'ünün kaya düşmesi, 31'inin sel, 20'sinin yangın, 14'ünün de diğer afetlerle ilgili eylem planları olduğunu anlatan Ergün, "Bunlardan 11'ine kırmızı eylem kodu vermişiz. Bunlar daha acil olanlar. 11 eyleme baktığımızda biri Sağlık Müdürlüğü, biri Karayolları, biri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, biri AFAD, biri Borçka Belediyesi, 6'sı da DSİ ile ilgili eylemler." dedi.

Ergün, gerçekleşme oranının kırmızı eylemlerde yüzde 23, genelinde de yüzde 28 olduğunu vurguladı.

Artvin'de başta sel olmak üzere çığ, yangın, kaya düşmesi gibi afetlerin sıkça yaşandığını dile getiren Ergün, "Fazla yağmur yağdığında Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ilçelerimizde yani sahilde, çok kar yağdığında da iç kesimlerdeki ilçelerimizde afetlerle zaman zaman yüzleşiyoruz." diye konuştu.

Ergün, afetlerin üstesinden gelmek için AFAD gönüllüsü sisteminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekerek, "Bugün Artvin'de sisteme kayıtlı 2 bin 714 AFAD gönüllümüz var. Bunlardan da bize 100 destek AFAD gönüllüsü hedefi verilmiş. Şu anda bizde de 250 destek AFAD gönüllüsüne ulaşılmış. Bu önemli bir sayı ama biz verilen hedefleri geçmiş olmakla durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Ergün, arama kurtarma başta olmak üzere yeme, içme, yerleştirme ve çadır kurma gibi alanlarda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Hopa'da sağanağın etkili olduğunu ifade eden Ergün, "Hopa'da hayatı olumsuz etkileyen bir durum yok. Bazı rögarların tıkanmasıyla cadde ve sokaklarda su yükselmesi oldu ama trafikte bir aksama yok. Hopa yönünde Sarp'a giderken bir kütle düşmesi olmuştu. Karayollarımız da ona müdahale etti, zaten şu anda o yol da açık, biz de takip ediyoruz. Orada ekiplerimiz hazır, belediyelerin de ekipleri orada. Hayati risk yok." değerlendirmesinde bulundu.