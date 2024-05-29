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Hopa'da karaya oturan yük gemisinin limana çekilme çalışması yarıda kaldı

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Artvin'in Hopa ilçesinde yaklaşık 6 ay önce karaya oturan yük gemisinin limana çekilmesi için başlatılan çalışma yarıda kaldı. Teknik nedenlerden ötürü tamamlanamayan çalışmalar, önümüzdeki günlerde yeniden başlatılacak.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaklaşık 6 ay önce karaya oturan yük gemisinin limana çekilmesi için başlatılan çalışma yarıda kaldı.

Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturan Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisinin bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Hopa Limanı'na çekilmesi planlanan gemi, paralel durduğu kıyıya dikey hale getirildi.

Teknik nedenlerden ötürü tamamlanamayan çalışmalar, önümüzdeki günlerde yeniden başlatılacak.

İlçe sakinlerinden Erhan Sarı, AA muhabirine, 6 ay önce Hopa'da karaya oturan geminin ilçeye renk kattığını belirterek, "Geminin gitmesini de istemiyorduk. Bugün bir çalışma yapıldı. Sadece geminin yönünü değiştirdiler. Teknik nedenlerden dolayı çalışma yarıda kaldı. Geminin Hopa Limanı'na çekilmesi için birkaç gün içinde yeni bir çalışma yapılacağı bildirildi." dedi.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklenerek karaya oturmuştu. 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı 13 kişilik mürettebat, gemiyle kara arasına kurulan zipline (iki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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