Hopa'da Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan: Park Halindeki Tır Zarar Gördü

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda park halindeki tır zarar gördü. Yolun temizlenmesiyle karayolu yeniden trafiğe açıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay, karayolunda seyahat eden bir vatandaş tarafından görüntülendi.