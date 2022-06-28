MWC 2022'de Honor Magic 4 ve Magic 4 Pro modelleri ile kullanıcı karşısına çıkan Honor, son olarak bunlara kamera özellikleri ile dikkat çeken Honor Magic 4 Ultimate modelini kattı. İşte Honor Magic 4 Ultimate inceleme! Ne sunuyor?

Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

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Honor Magic 4 Ultimate özellikleri

Honor Magic 4 Ultimate, teknik özellikleri itibariyle serinin en güçlü modeli konumunda. Cihazda 6.81 inç 1312 x 2848 piksel çözünürlüklü LTPO OLED panel mevcut. Bu sayede ekran tazeleme hızları 1 Hz'den 120 Hz'ye kadar dinamik olarak ayarlanabiliyor.

Akıllı telefon, en güçlü mobil işlemcilerinden biri konumundaki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'den güç alıyor. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti, bir adet 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç adet 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihaz, 12 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB dahili depolama ile satışa çıkacak. Bunun dışında kamera özellikleri ile sektördeki diğer modellerden kolaylıkla ayrılacak.

Ön tarafta 12 Megapiksellik selfie kamerası ve yüz tanıma işlemi için 3D derinlik sensörü yer alırken, arka tarafta 1/1.12 inç ve 8 kanallı f/1,6 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera, 1/2 inç 7 kanallı f/2.2 64 Megapiksel ultra geniş açı, 50 Megapiksel geniş spektrum ve OIS destekli 64 Megapiksel telefoto sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Honor Magic 4 Ultimate'in gelişmiş özelliklere sahip kameraları, bu model için özel olarak tasarlanan bir görüntü işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci de Watt başına 13.4 TOPS güç verimliliği ile 28.8 TOPS tepe performans sunarak üst düzey bir kamera deneyimi vadediyor. Aynı zamanda DXOMark kamera testinde 146 puanla Huawei P50 Pro'yu geride bırakarak zirveye yerleşti.

Akıllı telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 4.600 mAh'lik pilden besleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 arayüzünü çalıştırıyor.