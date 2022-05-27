Honor 70 Pro, performans testinde! - Haberler

Honor, Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra akıllı telefon sektöründeki aktifliğini artırdı. Pazar payını gün geçtikçe artıran şirket artık ABD yaptırımlarına da takılmıyor. Aynı zamanda ürün yelpazesini genişletmek için çalışıyor ve yakın zamanda Honor 70 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak serinin Pro modeli performans testinde ortaya çıktı.

Honor 70 Pro Geekbench'te ortaya çıktı

Honor 70 serisi; standart, Pro ve Pro Plus modellerini bünyesinde barındıracak. Honor 70 Pro da bir süre önce Geekbench'te ortaya çıktı. Bu sayede akıllı telefonun teknik özelliklerinden bazıları belli oldu.

SDY-AN00 model numarasına sahip cihaz, tek çekirdekli testlerden 819, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 303 puan aldı. Öte yandan 12 GB RAM ile gelecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 arayüzünü çalıştıracak.

Honor 70 serisinin iddialı özellikleri ortaya çıktı! Amiral gemisi sürprizi

İşlemci tarafında mart ayında tanıtılan MediaTek Dimensity 8100 karşımıza çıkıyor. 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti; dört 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Honor 70 Pro'da 1/1.49 inçlik 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bunun dışında kavisli ve 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO AMOLED panelle gelecek. Bu sayede ekran yenileme hızları 1 Hz'den 120 Hz'ye kadar dinamik olarak ayarlanabiliyor. Son olarak 100 W hızlı şarjı desteklediğini belirtelim.

Honor 70 serisinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak ilk etapta Çin'de ve ardından globalde vitrine çıkmasını bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor 70 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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