Hongqi, 21. Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda İlgi Odağı

Dosya Boyutu: 34.76MB

ÇEKİM TARİHİ: 15 Temmuz 2024

UZUNLUK: 00: 00: 36

1. Fuardan çeşitli görüntüler

Çinli otomobil markası Hongqi, ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde devam etmekte olan 21. Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda büyük ilgi topluyor.

"Kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, 1958 yılında kuruldu. Markanın araçları ulusal kutlamalardaki geçit törenlerinde kullanılıyor.

"Yerli markamızla çok gurur duyuyorum."

"Direksiyondaki altın renkli ayçiçeğini gördüğümde bunun Çin yapımı bir otomobil olduğunu anlıyorum. Çin yapımı lüks bir araba."

"Hongqi otomobil markasından bahsetmişken, biz Çinliler bu markaya karşı derin bir sevgi besliyoruz. Onunla çok gurur duyuyoruz."

13 Temmuz'da başlayan fuar, 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)