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Hongcun ve Hallstatt: UNESCO'nun İki Eşsiz Mirağı

Hongcun ve Hallstatt: UNESCO'nun İki Eşsiz Mirağı
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Çin'in Hongcun kasabası ile Avusturya'nın Hallstatt kasabası, benzer sanatsal nitelikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. İki kasabanın belediye başkanları arasındaki diyaloğu ve Hongcun'u evi olarak gören Avusturyalı Armin ile tanışma fırsatı sunuluyor.

1. Hongcun'dan çeşitli görüntüler

2. Hallstatt'dan çeşitli görüntüler

İkisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin'in Hongcun kasabası ile Avusturya'nın Hallstatt kasabası benzer sanatsal nitelikleriyle öne çıkıyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hongcun'u keşfetmeye, iki kasabanın belediye başkanları arasındaki eğlenceli, ama aynı zamanda derinlemesine diyaloğu dinlemeye ve Hongcun'u evi olarak gören Avusturyalı Armin'le tanışmaya hazır mısınız?

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hongcun'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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