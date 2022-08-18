Hong Konglu 47 aktiviste "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlaması Çin'in Hong Kong İdari Bölgesi'nde 2020'de Yasama Meclisi seçimleri için gayrıresmi adaylık ön seçimi düzenleyen demokrasi yanlısı 47 aktivist, "hükümeti devirmeye teşebbüsle" suçlandı. Çin'in Hong Kong İdari Bölgesi'nde 2020'de Yasama Meclisi seçimleri için gayrıresmi adaylık ön seçimi düzenleyen demokrasi yanlısı 47 aktivist, "hükümeti devirmeye teşebbüsle" suçlandı. Kamu yayın kuruluşu RTHK'nın haberine göre, aynı yıl kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanacak 47 aktivistten 29'u atılı suçu kabul etmeyi tercih etti. "Hükümeti devirmeye teşebbüsle" suçlanan, yaşları 23 ila 64 olan aktivistlerin, eylülde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Aralarında Benny Tai, Joshua Wong, Wu Chi-wai, Alvin Yeung, Claudia Mo ve Chu Hoi-dick'in olduğu 29 aktivist suçlamayı kabul ederken, aralarında Lam Cheuk-ting, Leung Kwok-hung ve Raymond Chan'ın olduğu18 aktivist ise reddetti. Ulusal Güvenlik Yasası Çin, 2019'da suçluların ana karaya iadesi yasa tasarısına karşı başlayan geniş çaplı kitlesel protestoların ardından Haziran 2020'de çıkardığı Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri" suç haline getirmişti. İçeriği itibarıyla aslen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle Çin medyası tarafından, "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak nitelenen muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı. Yasa kapsamında 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılırken, demokrasi yanlısı çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu baskılar nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Raymond Chan Hong Kong Güncel Haberler

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