Hong Konga İlk Dev Panda Yavruları Doğdu

HONG KONG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yer alan Okyanus Parkı'nda doğan ilk dev panda yavrularına Jia Jia ve de De isimleri verildi.

Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaya gelen bu yavruların ebeveynleri olan Ying Ying ve Le Le, merkezi hükümet tarafından Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne hediye edilmişti.