Hong Konga İlk Dev Panda Yavruları Doğdu
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Okyanus Parkı'nda doğan ilk dev panda yavrularına Jia Jia ve De isimleri verildi. Yavruların ebeveynleri Ying Ying ve Le Le, merkezi hükümet tarafından hediye edilmişti.
HONG KONG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yer alan Okyanus Parkı'nda doğan ilk dev panda yavrularına Jia Jia ve de De isimleri verildi.
Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaya gelen bu yavruların ebeveynleri olan Ying Ying ve Le Le, merkezi hükümet tarafından Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne hediye edilmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel