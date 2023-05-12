Hong Kong Yeşil ve Sürdürülebilir Finansta Uluslararası Merkez Olmayı Hedefliyor

HONG KONG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin finansal hizmetler ve hazineden sorumlu sekreteri Christopher Hui, Hong Kong'un yıllar içinde kaydettiği sektör lideri konumundaki ilerlemeyle, yeşil ve sürdürülebilir finans için uluslararası bir merkez...

HONG KONG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin finansal hizmetler ve hazineden sorumlu sekreteri Christopher Hui, Hong Kong'un yıllar içinde kaydettiği sektör lideri konumundaki ilerlemeyle, yeşil ve sürdürülebilir finans için uluslararası bir merkez haline gelmeyi hızlandıracağını söyledi.

Christopher, Cuma günü Asya Yeşil Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, canlı ve dirençli bir uluslararası finans merkezi olan Hong Kong'un yeşil finans alanında öncü bir rol oynamak için benzersiz bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Christopher ayrıca Hong Kong'un sürdürülebilir finans platformunu kullanan yerel, ana kara ve yurtdışı ihraç kuruluşlarıyla birlikte, Hong Kong'da düzenlenen ve ihraç edilen yeşil ve sürdürülebilir borç miktarının yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti.

Hong Kong'da ihraç edilen tahvil ve kredileri de içeren toplam yeşil ve sürdürülebilir borç miktarı, 2021'e göre yüzde 40'ın üzerinde artarak 2022'de 80,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Hong Kong'da düzenlenen yeşil ve sürdürülebilir tahvillerin hacmi ise Asya pazarının üçte birini oluşturdu.

Christopher'a göre Hong Kong'un yeşil teknoloji ve finans alanında uluslararası bir merkez haline gelmesini hızlandırmak için HKSAR hükümetinin benimseyeceği başlıca hedefler arasında, yeşil bir teknoloji ekosistemi oluşturmak ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ile uluslararası piyasalar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek de yer alacak.

Christopher ayrıca yeşil finans uygulaması ve inovasyon, yeşil sertifikasyon ve uluslararası standartlara uyumun yanı sıra yetenek eğitimine yönelik çaba gösterileceğini ifade etti.

Hong Kong, 2035 yılına kadar karbon emisyonlarında yüzde 50'lik bir azalma ve 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etmeyi hedefliyor.