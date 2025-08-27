Hong Kong, Yapay Zekayı Geleceğin Temel Sektörü Olarak Önceliklendiriyor

HONG KONG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan, bölge yönetiminin geleneksel endüstri ve sektörlerin güncellenmesinde önemli bir destek noktası olan yapay zekaya gelecekteki kalkınmaya yönelik temel bir sektör olarak öncelik verdiğini söyledi.

Chan, salı günü önde gelen akademisyenleri, öğrencileri, girişimcileri ve iş dünyasını bir araya getiren platform olan Yapay Zeka Küresel Yetenek Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada önümüzdeki yıl kurulacak Hong Kong Yapay Zeka Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün, araştırmaları sağlık, finans, lojistik, eğitim ve daha birçok alanda gerçek dünya uygulamalarına dönüştürmeye odaklanacağını söyledi.

Yapay zeka için açık, işbirliğine dayalı ve kapsayıcı bir topluluk oluşturmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Chan, bunun bilim ve teknolojinin ilerlemesinin anahtarı olmakla kalmayıp, her inovasyonun arkasındaki itici güç olan küresel yetenekleri çekmek ve elde tutmak için de gerekli olduğunu belirtti.

Yapay Zeka Küresel Yetenek Toplantısı, yapay zeka alanında dünyanın dört bir yanından 350'den fazla uzman ve akademisyeni, yapay zeka girişimleri ve yatırım kurumlarının temsilcileriyle bir araya getiriyor.