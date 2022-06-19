Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor - Haberler

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Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Xinhua - Güncel
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Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor

HONG KONG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlamaları için ışıklandırılan bir dekorasyon, 18 Haziran 2022. Bu yıl, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor.

HONG KONG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlamaları için ışıklandırılan bir dekorasyon, 18 Haziran 2022. Bu yıl, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Güncel Haberler

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