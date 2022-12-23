Hong Kong, Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Olma Planını Açıkladı

HONG KONG, 23 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, uluslararası bir inovasyon ve teknoloji (I&T) merkezi inşa etme rotasını belirlemek için Perşembe günü Hong Kong İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Planı'nı açıkladı.

HONG KONG, 23 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, uluslararası bir inovasyon ve teknoloji (I&T) merkezi inşa etme rotasını belirlemek için Perşembe günü Hong Kong İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Planı'nı açıkladı.

Net bir gelişim yolu oluşturan taslak, Hong Kong'un önümüzdeki 5 ila 10 yıllık I&T gelişimi için sistematik stratejik planlamayı formüle ediyor ve dört geniş kalkınma yönü altında sekiz ana stratejiyi ortaya koyuyor.

Stratejiler, teknoloji endüstrisi gelişimini teşvik etmeyi ve Hong Kong'da "yeni sanayileşme"yi gerçekleştirmeyi, I&T yetenek kaynaklarını zenginleştirmeyi, uluslararası bir yetenek merkezi geliştirmeyi ve genel ulusal kalkınmaya daha iyi entegrasyon için ana kara ile I&T işbirliğini derinleştirmeyi içeriyor.

Taslağa göre, 2027 yılına kadar, Hong Kong'daki genel I&T atmosferi ve I&T ekosisteminin canlılığı, hem startup'lara yapılan yatırımların sayısında ve miktarında hem de yeni ekonomi şirketlerinin sayısında önemli bir artışla yeni zirvelere ulaşacak.

Hong Kong'un küresel teknoloji startup'larına finansman yaratma açısından önde gelen destinasyonlardan biri olması beklentisiyle oluşturulan planda, 2032'ye kadar, startup'ların sayısının bir kez daha rekor seviyeye ulaşarak Hong Kong'un bölgede ve hatta dünyada lider kuluçka merkezi olmasını sağlayacağı belirtildi.

HKSAR hükümetinin inovasyon, teknoloji ve endüstriden sorumlu sekreteri Sun Dong, hükümetin Hong Kong'u ileriye götürmek için uygun politikaların ve destek önlemlerinin formüle edilmesini sağlamak amacıyla uluslararası bir I&T merkezi olarak vizyonunu gerçekleştirme yolunda toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini sürekli olarak dinlemeyi umduğunu söyledi.