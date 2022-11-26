Hong Kong Uluslararası Havalimanı Üçüncü Pistinin Resmi Açılışını Yaptı

Hong Kong'un uluslararası havalimanı Cuma günü yeni üçüncü pistini resmi olarak açtı.

3.800 metre uzunluğundaki pist, Temmuz ayı başından itibaren faaliyette bulunuyor.

Bu pist, 2024'te tamamlanması planlanan havalimanının üç pistli sistemin bir parçasını oluşturuyor.

SES (Kantonca): CHAN KWOK-KI, HKSAR hükümetinin Baş Sekreteri:

"Üç pistli sistem, havalimanının yolcu ve kargo elleçleme kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Hong Kong, anavatandan destek ve dünyanın geri kalanıyla yakın bağlantılar gibi benzersiz avantajlara sahip olduğu için bu pist bir havacılık merkezi olarak Hong Kong'un statüsünü pekiştirecek ve iyileştirecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.

(XHTV)