Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hong Kong Uluslararası Havalimanı Üçüncü Pistinin Resmi Açılışını Yaptı

Güncel Haberler

Hong Kong'un uluslararası havalimanı Cuma günü yeni üçüncü pistini resmi olarak açtı.

Hong Kong'un uluslararası havalimanı Cuma günü yeni üçüncü pistini resmi olarak açtı.

3.800 metre uzunluğundaki pist, Temmuz ayı başından itibaren faaliyette bulunuyor.

Bu pist, 2024'te tamamlanması planlanan havalimanının üç pistli sistemin bir parçasını oluşturuyor.

SES (Kantonca): CHAN KWOK-KI, HKSAR hükümetinin Baş Sekreteri:

"Üç pistli sistem, havalimanının yolcu ve kargo elleçleme kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Hong Kong, anavatandan destek ve dünyanın geri kalanıyla yakın bağlantılar gibi benzersiz avantajlara sahip olduğu için bu pist bir havacılık merkezi olarak Hong Kong'un statüsünü pekiştirecek ve iyileştirecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hong Kong Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title