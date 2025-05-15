Hong Kong Pasaportuna Vizesiz Giriş Kolaylığı

Hong Kong Pasaportuna Vizesiz Giriş Kolaylığı
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Katar ve BAE, Hong Kong Özel İdari Bölgesi pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanıdı. Pasaport sahipleri 30 gün boyunca bu ülkeleri vizesiz ziyaret edebilecek. Umman'daki vizesiz kalış süresi de uzatıldı.

HONG KONG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi pasaportu sahiplerine vizesiz giriş hakkı verdi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminden çarşamba günü yapılan açıklamada bölgenin pasaportuna sahip kişilerin 30 güne kadar Katar ve BAE'yi vizesiz ziyaret edebileceği belirtildi. Daha önce bölgenin pasaportuna sahip kişiler kapıda vize alabiliyordu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi pasaportuna sahip kişilerin Umman'daki vizesiz kalış süresinin 10 günden 14 güne uzatıldığı da belirtildi.

Katar'la ilgili uygulama 12 Mayıs'ta yürürlüğe girerken, diğer ikisi 15 Mayıs'ta başlayacak.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı Göç İdaresi sözcüsü, Katar, BAE ve Umman'ın Kuşak ve Yol ortak ülkeleri ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler olduğunu söyledi.

Sözcü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında söz konusu vizesiz düzenlemeler ve vizesiz giriş süresinin uzatılmasının, Hong Kong Özel İdari Bölgesi pasaport sahibi kişilere daha fazla seyahat kolaylığı sağlayacağını ve bölge ile Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasındaki turizm, kültür ve ekonomi ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.

Günümüzde Körfez İşbirliği Konseyi'nin 6 üye ülkesi de dahil olmak üzere 174 ülke ve bölge, Hong Kong Özel İdari Bölgesi pasaportunu taşıyan kişilere vizesiz giriş veya kapıda vize uyguluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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