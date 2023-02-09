Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Türkiye'ye Kurtarma Ekibi Gönderdi

HONG KONG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada 59 kişilik bir arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini bildirdi.

HONG KONG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada 59 kişilik bir arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini bildirdi.

Güvenlik, itfaiye, göç ve sağlık gibi çeşitli departmanlardan görevlilerin bulunduğu ekip, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Çarşamba gecesi Türkiye'ye hareket etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir iş seyahatinde olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri John Lee, profesyonelliklerinden ve hayat kurtarmaya yardımcı olma çabalarından dolayı kurtarma ekibine teşekkür etti.

Lee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, ekibe tam destek verecek ve görevlerini sorunsuz yerine getirmelerini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Dün sabah erken saatlerde 82 kişilik başka bir Çin ekibi de Türkiye'deki kurtarma çalışmalara yardımcı olmak için Adana Havalimanı'na ulaşmıştı.

Kahramanmaraş'ta Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki büyük depremde 12.873 kişi hayatını kaybetti ve 62.937 kişi yaralandı.