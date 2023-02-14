Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Türkiye'ye 4 Milyon Dolarlık Yardım Malzemesi Gönderecek

HONG KONG, 14 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Salı günü yaptığı açıklamada Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yaklaşık 30 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 3,82 milyon ABD doları) tutarında yardım...

HONG KONG, 14 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Salı günü yaptığı açıklamada Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yaklaşık 30 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 3,82 milyon ABD doları) tutarında yardım malzemesi göndereceğini söyledi.

Lee, yürütme kurulu toplantısından önce yaptığı basın toplantısında Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin, Türkiye'de depremden zarar gören bölgelere gönderilmek üzere çadır, kıyafet, battaniye, ilaç ve tıbbi malzemeler dahil olmak üzere bir parti acil durum malzemesi hazırladığını belirtti.

Lee, Hong Konglular tarafından bağışlanan 100 tondan fazla malzemenin Pazartesi akşamı Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre Türkiye'de depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31.643'e yükseldi. Suriye'deki can kayıplarıyla birlikte 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde toplam ölü sayısı 36.000'i aştı, onbinlerce kişi ise yaralandı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti Çarşamba günü güvenlik, itfaiye hizmetleri, göç ve sağlık gibi çeşitli departmanlardan yetkililerin yer aldığı 59 kişilik bir arama ve kurtarma ekibini Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelere göndermişti.

Lee, enkazdan dört kişiyi kurtaran Hong Kong Özel İdari Bölgesi kurtarma ekibinin Türkiye'deki çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.