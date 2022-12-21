Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği, Ukrayna'ya Tek Çin İlkesine Uyma Çağrısı Yaptı

HONG KONG, 21 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Salı günü yaptığı açıklamayla dünyada tek bir Çin olduğunu ve Hong Kong ile Taiwan'ın, Çin'in parçası olduğunu söyledi.

HONG KONG, 21 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Salı günü yaptığı açıklamayla dünyada tek bir Çin olduğunu ve Hong Kong ile Taiwan'ın, Çin'in parçası olduğunu söyledi.

Komiserlik sözcüsü söz konusu açıklamayı, bazı Hong Kong'lu medya kuruluşlarının, Ukrayna tarafından yayınlanan ve Hong Kong ve Taiwan hakkında yanıltıcı bilgiler içeren bir video ile ilgili komiserliğin görüşünü sorması üzerine yaptı.

Komiserlik, Ukrayna tarafını ilgili konuları hassasiyetle ele almaya, tek Çin ilkesine içtenlikle uymaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere ya da Hong Kong'taki Çin karşıtı güçlere hiçbir şekilde destek vermemeye çağırdı.