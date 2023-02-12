Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri'nden Türkiye'deki Hksar Kurtarma Ekibine Teşekkür Mesajı

HONG KONG, 12 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelerde üç kişinin kurtarılmış olduğu arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olan HKSAR kurtarma ekibine teşekkür ettiğini söyledi.

HONG KONG, 12 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelerde üç kişinin kurtarılmış olduğu arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olan HKSAR kurtarma ekibine teşekkür ettiğini söyledi.

Lee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibin misyonunu sürdürmek için her türlü çabayı göstereceğine inandığını belirtti.

HKSAR hükümetinin Güvenlik Bürosu Cumartesi günü, Hatay'da bir arama kurtarma faaliyeti sırasında HKSAR ekibinin enkazın yaklaşık altı metre altında mahsur kalan üç kişiyi başarıyla kurtardığını duyurmuştu.

HKSAR hükümeti Çarşamba günü, aralarında güvenlik, itfaiye, göçmenlik ve sağlık gibi çeşitli dairelerden yetkililerin de bulunduğu 59 kişilik bir arama kurtarma ekibini depremden zarar gören Türkiye'ye göndermişti.