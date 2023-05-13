Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD'nin Hong Konglu Yargıçlara Yönelik Tehditlerini Şiddetle Kınadı

HONG KONG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, ABD Kongresi İcra Komisyonu'nun Çin hakkında yayımladığı sözde "personel araştırma raporunu" ve Hong Kong yargıçlarına yönelik karalayıcı ifadeler ve alçakça tehdit barındıran Hong Kong'taki duruma ilişkin...

HONG KONG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, ABD Kongresi İcra Komisyonu'nun Çin hakkında yayımladığı sözde "personel araştırma raporunu" ve Hong Kong yargıçlarına yönelik karalayıcı ifadeler ve alçakça tehdit barındıran Hong Kong'taki duruma ilişkin sözde "duruşmayı" güçlü şekilde kınadı ve kararlılıkla reddetti.

HKSAR hükümeti sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu tehdidin HKSAR'daki yargıçlara kindar şekilde baskı yapmaya, HKSAR'daki yargı sürecine müdahale etmeye ve HKSAR'daki adalet yönetimi sistemini baltalamaya yönelik utanmaz, art niyetli ve kötücül bir çaba olduğunu söyledi.

Sözcü, bu çabanın hukukun üstünlüğünü savunduklarını iddia eden ancak uygulamada hukukun üstünde tuttukları siyasi manipülasyonlarla hukukun üstünlüğüne ciddi şekilde zarar veren ABD'li siyasetçilerin iki yüzlülüğünü ve çifte standartlarını net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Açıklamada bunun, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerinin ağır şekilde ihlali anlamına geldiği dile getirildi.

HKSAR'daki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği de sözde raporu ağır şekilde kınayarak sert tepki gösterdi.

Komiserlik sözcüsü yapılan açıklamada hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saygı gösterdiğini iddia eden ilkesiz ABD'li siyasetçilerin, açık şekilde hukuki adaleti ayaklar altına aldığını ve siyasi gözdağı vermeye ve Çin karşıtı ve istikrarsızlaştırıcı unsurları desteklemeye yönelik beyhude bir çabayla sürekli yaptırım sopasını gösterdiğini dile getirdi.

Komiserlik, baskı ve yaptırımlar konusundaki kuru gürültü ve tehditlerin, Çin'in Hong Kong'un refah ve istikrarını korumaya ve "tek ülke iki sistem" ilkesinin kararlı ve uzun dönemli olarak uygulanmasını teşvik etmeye yönelik sağlam azmini sarsamayacağını vurguladı.