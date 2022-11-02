Hong Kong, Nalgae Yaklaşırken Üçüncü En Yüksek Fırtına Uyarısında Bulundu

HONG KONG, 2 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong Gözlemevi Çarşamba günü öğleden sonra, tropikal kasırga Nalgae'nin Çarşamba akşamı Hong Kong'a en yakın noktaya geleceği ve bölgenin 150 kilometre güneyinden geçeceği yönündeki tahminler üzerine 8 numaralı uyarı sinyali yayınladı.

HONG KONG, 2 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong Gözlemevi Çarşamba günü öğleden sonra, tropikal kasırga Nalgae'nin Çarşamba akşamı Hong Kong'a en yakın noktaya geleceği ve bölgenin 150 kilometre güneyinden geçeceği yönündeki tahminler üzerine 8 numaralı uyarı sinyali yayınladı.

Fırtına nedeniyle Hong Kong'daki birçok kamu hizmeti ve faaliyeti askıya alındı ve Hong Kong'daki tüm okullar kapatıldı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin Sosyal Yardım Departmanı, kendisine bağlı tüm sosyal yardım hizmetleri birimlerinin, çocuk bakım merkezlerinin ve yaşlı hizmet merkezlerinin faaliyetini durdurduğunu açıkladı.

Mahkemelerin Çarşamba günkü tüm duruşmaları da ertelenecek. Kovid-19 Aşı Programı kapsamındaki tüm topluluk aşı merkezleri, topluluk aşı istasyonları ve evde aşı hizmetleri askıya alındı.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na göre, Stock Connect işlemleri ve türev piyasaları da dahil olmak üzere tüm menkul kıymetler piyasasında alım ve satımlar 13.55'te askıya alındı ve Çarşamba günkü borsa kapanış sonrası işlem seansları iptal edildi.

HKSAR hükümeti İçişleri Bakanlığı, ihtiyaç duyan kişilere geçici barınma sağlayacak.