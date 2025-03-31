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Hong Kong, Myanmar Depremi İçin Acil Yardım Tahsis Etti

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Hong Kong yönetimi, Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım projelerine 30 milyon Hong Kong doları tahsis etti. Ayrıca, Hong Kong Kızılhaçı 200.000 Hong Kong doları yardımda bulundu ve arama kurtarma ekipleri gönderdi.

HONG KONG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Myanmar'da cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım projelerine Afet Yardım Fonu'ndan 30 milyon Hong Kong doları (3,86 milyon ABD doları) tahsis etti.

Hong Kong'daki çeşitli sektörler de deprem için bağışlarda bulunuyor. Myanmar'a 200.000 Hong Kong doları (25.712 ABD doları) yardım tahsis eden Hong Kong Kızılhaçı, aynı zamanda Hong Kong'da yaşayan ve deprem nedeniyle yakınlarıyla iletişim kuramayan kişilere acil takip hizmetleri sunuyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, depremden etkilenen bölgelerdeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olarak Myanmar'a yaklaşık 9 ton malzeme ve 51 kişilik donanımlı bir arama ve kurtarma ekibi de gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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