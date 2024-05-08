Hong Kong Mahkemesi 'Glory to Hong Kong' Şarkısının Yasaklanmasına Karar Verdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, 2019'daki hükümet karşıtı protestolarda kullanılan "Glory to Hong Kong" şarkısının yasaklanmasına karar verdi.

Bölge Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin, Hong Kong hükümetinin şarkının yasaklanmasına dair talebini reddettiği kararı bozdu.

Mahkemenin 3 yargıcı, kararın gerekçesinde, şarkıyı tamamen yasaklamadıklarını ancak Adalet Bakanlığının başvurusunda yer alan suç teşkil eden eylemler kapsamında "icra edilmesini, yayımlanmasını, basılmasını, satışa sunulmasını, dağıtılmasını, çalınmasını ve yeniden üretilmesini" yasakladıklarını belirtti.

Yargıçlar, gerekçede ayrıca akademik ve gazetecilik amaçlı kullanımların yasağa istisna teşkil edeceğini vurguladı.

Hong Kong hükümeti, "bölgenin bağımsızlığını teşvik ettiği" ve "dinleyenlerde Hong Kong'un Çin'den ayrı bir ülke olduğu izlenimi yarattığı" gerekçesiyle "Glory to Hong Kong" şarkısının yasaklanması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

İlk derece mahkemesi, şarkının Hong Kong'da yayımlanmasının ve dağıtılmasının halihazırda yasak olduğunu ancak topyekun yasaklanmasına ve uluslararası yayın platformlarında dinlenmesinin suç sayılmasına gerek olmadığına hükmederek talebi reddetmişti.

Adalet Bakanlığı, kararı temyize mahkemesine götürmüş, 2019'daki hükümet karşıtı protestolarda bağımsızlık yanlıları tarafından kullanılan şarkının, ulusal güvenlik çıkarları gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti.

Ulusal marşla karıştırılıyordu

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki demokrasi yanlısı protestolarda kullanılan şarkı, birkaç uluslararası spor etkinliğinde yanlışlıkla Çin'in ulusal marşı yerine çalınmıştı.

Hong Kong hükümeti, Google'da Hong Kong şehrinin marşı aratıldığında "Glory to Hong Kong" şarkısı yerine Çin'in ulusal marşının ilk arama sonucu olarak gösterilmesini talep etmişti.