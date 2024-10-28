Hong Kong Hükümeti, Ortadoğu ile Finans Teknolojisi İşbirliğini Geliştirecek

HONG KONG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin Finans Sekreteri Paul Chan, Hong Kong ile Ortadoğu arasındaki finans teknolojisi işbirliğinde yeni bir aşamaya geçileceğini söyledi.

Chan, Pazar günü yayımlanan blog yazısında Pazartesi günü üç günlük ziyaret için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek finans ve inovasyon sektörlerinin temsilcilerinden oluşan bir iş heyetine başkanlık yapacağını belirtti.

Heyet, söz konusu ziyaret kapsamında 8. Gelecek Yatırım Girişimi toplantısına katılacak ve bir dizi etkinlikte Hong Kong'un finans ve inovasyon sektörleriyle Ortadoğu'nun ilgili kurumları arasında derinlemesine etkileşimi teşvik ederek işbirliği ve iki yönlü yatırım imkanlarını araştıracak.

Chan, ziyaretin öne çıkan özelliklerinden birinin, Hong Kong borsası endeksini izleyen ilk iki borsa yatırım fonunun Suudi Arabistan borsasına kayıt edilmesine tanıklık edilmesi, diğerinse iki taraf arasındaki inovasyon ve teknoloji işbirliğinin hızlandırılıp derinleştirilmesi olduğunu söyledi.

Chan ve bazı heyet üyeleri, Gelecek Yatırım Girişimi toplantısında konuşma yapıp müzakerelere katılarak Hong Kong'un "süper bağlayıcı" ve "süper değer katıcı" olarak rol görevlerini tanıtacak ve Hong Kong'un Ortadoğu bölgesinin ve Küresel Güney'in kalkınmasına nasıl katkıda bulunabileceğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne nasıl aktif şekilde katkıda bulunduğunu anlatacak.