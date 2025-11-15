Haberler

Hong Kong Havalimanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

Güncelleme:
Hong Kong Havalimanı'nda, yeni terminal inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bir bomba etkisiz hale getirildi. Olay sırasında çevredeki 900 kişi tahliye edildi, ancak havalimanı operasyonları etkilenmedi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, havalimanında inşaat alanında bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Hong Kong Havalimanı Otoritesinin açıklamasına göre, havalimanının yeni yapılacak 2 No'lu terminalinin yolcu salonu inşaat alanında sabah patlamamış bomba bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen 30 santime 7 santim ebatlarındaki bomba, polisin patlayıcı imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bu sırada çevredeki 900 kişi tahliye edildi.

İnşaat alanı ve çevresi daha ileri inceleme için kapatılırken, havalimanı operasyonları durumdan etkilenmedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgalinde olan Hong Kong, ABD ve müttefikleri tarafından bombalanmıştı. Şehirde halen o dönemden kalma patlamamış bombalar bulunabiliyor.

En son eylülde, Eastern District ilçesi Quarry Bay semtindeki inşaat alanında ABD ordusuna ait, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış hava bombası bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
