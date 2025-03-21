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Hong Kong Ekonomisine Canlılık Katacak Yeni Projeler Açıklandı

Hong Kong Ekonomisine Canlılık Katacak Yeni Projeler Açıklandı
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, alçak irtifa ekonomisi düzenleyici deneme pilot projelerinin ilk partisinin listesini açıkladı. Bu projelerin aşamalı olarak uygulanmasıyla Hong Kong ekonomisine yeni bir canlılık kazandırılması hedefleniyor.

HONG KONG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi perşembe günü alçak irtifa ekonomisi düzenleyici deneme pilot projelerinin ilk partisinin listesini açıkladı. Bu projelerin aşamalı olarak uygulanmasıyla Hong Kong ekonomisine yeni bir canlılık kazandırmak amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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