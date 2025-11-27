Haberler

Hong Kong'daki Yangında Ölü Sayısı 55'e Yükseldi

Hong Kong'daki Yangında Ölü Sayısı 55'e Yükseldi
Güncelleme:
Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court adlı sitede çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e ulaştı. Yangında yaralanan 72 kişi hastaneye kaldırılırken, 200'den fazla kişiden hala haber alınamadı.

HONG KONG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court adlı sitede çarşamba öğleden sonra çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi İtfaiye Departmanı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, 8 itfaiyeci de dahil olmak üzere yangında yaralanan toplam 72 kişinin tedavi için hastanelere kaldırıldığı, 200'den fazla kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.

Olay yerine toplam 304 itfaiye ve kurtarma aracının sevk edildiği ve yangının yeniden başlamasını önlemek için ısı seviyelerinin insansız hava araçlarıyla izlendiği kaydedildi. Açıklamaya göre yangın, etkilenen binalardan dördünde söndürüldü, üçünde ise kontrol altına alındı.

Wang Fuk Court sitesinde yer alan 8 bina, büyük bir yenileme projesi kapsamında inşaat güvenlik filesi ve iskelelerle kaplı durumdaydı. Polis soruşturması, yangının hızla yayılmasına binanın kaplandığı yanıcı malzemelerin neden olma olasılığına işaret etti. Bugün erken saatlerde yenileme çalışmalarından sorumlu üç kişi, taksirle adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
