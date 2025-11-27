Hong Kong'daki Yangında 55 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesindeki 8 apartmanın yer aldığı sitede dün başlayan, şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangının, tadilat alanındaki bambu iskelelerin üzerinde çalışan işçilerin sigara içmesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, yangının çıkış sebebine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

31 katlı 8 bloktan oluşan konut alanının tadilatında çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu öne sürüldü, iskelenin yangına dayanıklılık seviyesi ve yanan molozların rüzgarla taşınarak hızla yayıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Hong Kong Mühendisler Enstitüsünden yetkili Gary Au Gar-hoe, SCMP gazetesine yaptığı açıklamada, bambu iskelelerin, ağlarına yangın geciktirici uygulansa bile alev alabileceğini, yangında yayılan ısının komşu binaları tutuşturabileceğini belirtti.

Yangının boyutuna değinen Gary, bunun iskelede kullanılan yangın güvenliği malzemeleri, inşaat çalışmaları sırasında yangın güvenliği yönetimi ve işçiler arasında farkındalık gibi bir veya daha fazla alandaki potansiyel eksikliğe işaret ettiğini bildirdi.

Gary, yangının binalardan birinin alt katlarındaki iskelede başladığını, üst katlara ve içe doğru sıçradığını, rüzgarın da alevlerin yayılmasına etki ettiğini kaydetti.

Yangında en son 55 kişinin hayatını kaybettiği, 279 kişiden hala haber alınmadığı bildirilmişti.

Hong Kong'daki yangın

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, Pekin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını vermişti.

Emniyet yetkilileri, yangınla ilişkili, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Tadilat nedeniyle binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzemenin alevlerin hızla yayılmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti.

Sitede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor, yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.