Hong Kong'daki Yangın: Ölü Sayısı 128'e Yükseldi

HONG KONG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, çarşamba günü Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court adlı sitede çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu. Bu sayının daha da artabileceği belirtildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi İtfaiye Departmanı, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarının saat 10: 18 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.