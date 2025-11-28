Hong Kong'daki Yangın: Ölü Sayısı 128'e Yükseldi
Hong Kong'da Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court adlı sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'ye ulaştı. İtfaiye departmanı, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
HONG KONG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, çarşamba günü Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court adlı sitede çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu. Bu sayının daha da artabileceği belirtildi.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi İtfaiye Departmanı, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarının saat 10: 18 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel